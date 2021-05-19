Липецкие власти оповестят пчеловодов об обработке полей пестицидами через Telegram

ЛИПЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области создали в мессенджере Telegram специальную группу, в которой будут оповещать местных пчеловодов об обработке полей пестицидами. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Группа для своевременного оповещения пчеловодов о предстоящих обработках пестицидами сельхозугодий создана в мессенджере Telegram", - сказал Артамонов. Он отметил, что такой способ коммуникации власти избрали для оперативного донесения всей информации до пчеловодов, а ссылку на добавление в телеграм-группу распространяет местное управление сельского хозяйства.

Глава региона отметил, что новый способ донесения графика обработки полей не исключает более "привычных" методов информирования, а именно сообщений по радио, в местных газетах и через интернет. "Согласно федеральному закону, не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обязаны довести информацию до населения, проживающего в радиусе семи километров от границ территории, подлежащей обработке", - заметил Артамонов.

Он подчеркнул в этой связи, что пчеловодство имеет важное значение для экономики области и дает "целый ряд ценных продуктов, находящих свое применение во многих отраслях промышленности". "От стабильного состояния отрасли зависит не только рост объемов производства продуктов пчеловодства, но и опыление энтомофильных культур, что способствует увеличению урожаев, повышает питательные и вкусовые качества растениеводческой продукции", - заметил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации пояснили, что в регионе пчеловодством занимается почти 2 тыс. хозяйств, где содержится до 30 тыс. пчелосемей. "Средняя урожайность составляет около 25 кг от одной пчелосемьи, что в целом по региону превышает 700 тонн меда, значительная доля которого реализуется в области", - пояснили в пресс-службе.