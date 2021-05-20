Третий мост через Каму в Пермском крае получит федеральное финансирование

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Проектирование третьего моста через Каму в Пермском крае должно начаться в 2021 году. Именно на таких условиях проект получит федеральное финансирование, сообщается на сайте регионального правительства.

Вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на строительство моста через Каму обсуждался в четверг между первым замминистра транспорта РФ Андреем Костюком и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Ориентировочная стоимость строительства составляет 43 млрд рублей.

"Минтранс России готов помочь в реализации проекта, в том числе федеральным финансированием. При этом стороны договорились, что власти Пермского края должны начать проектирование данного объекта транспортной инфраструктуры уже в 2021 году", - говорится в сообщении ведомства.

Новый мост планируется возвести в створе улицы Крисанова. Он уже включен в перечень объектов автодорожного строительства Пермского края и Адресную инвестиционную программу региона. Сообщается, что Костюк считает третий мост через Каму действительно необходимым для региона, в связи с чем Минтранс России готов оказывать необходимую помощь.

Возведение третьего моста в Перми необходимо для разгрузки действующего Коммунального моста, построенного в 1967 году. Новый проект был поддержан летом 2020 года президентом России Владимиром Путиным на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Предполагается, что работы будут вестись на принципах государственно-частного партнерства. В настоящее время добраться из центра города в спальные районы на правом берегу Камы можно по Коммунальному мосту, а объехать город по западной окраине - по Красавинскому.