Одну из наиболее разбитых трасс Вологодской области отремонтируют к июлю

ВОЛОГДА, 20 мая. /ТАСС/. Дорожные компании полностью отремонтируют в этом году одну из наиболее разбитых региональных трасс Вологодской области, которую начали приводить в порядок в 2019 году. Дорога Грязовец - Вохтога будет сдана к июлю, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Трассу, которая соединяет райцентр Грязовецкого района с рабочим поселком Вохтога, начали ремонтировать в 2019 году, ежегодно приводили в порядок по 10 км. В этом году нужно привести в нормативное состояние 33,2 км дороги, на это выделено из федерального и областного бюджетов 492 млн рублей.

"Это самый протяженный и самый проблемный участок, который идет по бетонным плитам. Задача, которая стоит перед подрядной организацией, - завершить ремонт к концу июня. К этому сроку вся дорога Грязовец - Вохтога протяженностью 54,3 км будет в нормативном состоянии", - приводит пресс-служба слова начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Накрошаева.

По его словам, дорога имеет огромное значение для Грязовецкого района, так как соединяет районный центр, город Грязовец с поселком Вохтога, где действует деревообрабатывающий комбинат "Вохтогалесдрев". "Долгое время люди жаловались на состояние дороги, которое тормозило и инвестиционное развитие Вохтоги, и вызывало дискомфорт у жителей. Благодаря решению губернатора и национальному проекту "Безопасные качественные дороги", работы идут полным ходом, чтобы эта проезжая часть стала комфортной и безопасной", - сказал Накрошаев.

Помимо ремонта трассы, планируется установить 10 автопавильонов, укрепить обочины, восстановить заездные "карманы". Дорожники также восстановят посадочные площадки, водосброс и отремонтируют 12 водопропускных труб. На участке занято более 100 рабочих, задействовано 33 единицы техники, а также асфальтовый завод, выпускающий до тысячи тонн асфальтобетонной смеси в сутки.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е в России. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.