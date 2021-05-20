Власти Чувашии направят 173 млн рублей на строительство водопроводов в пяти районах

ТАСС, 20 мая. Власти Чувашии планируют направить 173 млн рублей из республиканского бюджета на строительство 33 км водопроводных сетей в пяти районах, что позволит обеспечить питьевой водой более 4 тыс. человек, сообщается на портале органов власти республики.

По данным ведомства, проблема недостатка чистой питьевой воды актуальна для сельских населенных пунктов республики. Если в городах Чувашии обеспеченность питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составляет 95%, то на селе этот показатель ниже.

"Один из масштабных проектов, которые стартуют в самом ближайшем будущем, - строительство 33 км водопроводных сетей, которые обеспечат питьевой водой более четырех тысяч жителей Красночетайского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Шумерлинского и Янтиковского районов. Предложение о включении строительства объектов водоснабжения в Республиканскую адресную инвестиционную программу было направлено на рассмотрение Совета по инвестиционной политике. Общая стоимость строительства составит более 173 млн рублей, которые выделят из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, уже в 2021 году в рамках федеральной программы "Чистая вода" в республике начнется строительство водовода к водохранилищу в Шемуршинском районе. Общая протяженность магистральной сети составит более 300 км, что позволит в ближайшие три года обеспечить питьевой водой 48 тысяч жителей из 74 населенных пунктов Батыревского, Комсомольского и Шемуршинского районов.