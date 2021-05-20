Археологи завершили обследование всех объектов, найденных на территории трассы "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Ученые завершили обследование всех археологических памятников, обнаруженных за годы создания главной крымской магистрали "Таврида", сообщил ТАСС пресс-секретарь АО "ВАД", являющегося генеральным подрядчиком строительства, Григорий Назаров.

"На территории, которая задействована под строительство трассы, завершены все археологические изыскания. Любое дорожное строительство предваряется исследованием участка на наличие археологических объектов", - рассказал Назаров.

За годы строительства трассы обнаружены сотни объектов, изъяты десятки тысяч предметов. В экспедициях работают как крымские специалисты, так и ученые Института археологии РАН. Среди обследованных памятников есть неразграбленный некрополь поздних скифов II-IV веков нашей эры; каменный мост, который, вероятнее всего, был построен к путешествию императрицы Екатерины II на полуостров в конце XVIII века; первое, обнаруженное в Крыму, захоронение на месте массовой казни, предположительно, времен Золотой Орды.

Ведущий инженер производственно-технического отдела севастопольского управления АО "ВАД" Роман Слободянюк уточнил, что склон, на котором обнаружен последний памятник, - позднескифский могильник I-IV веков Киль-Дере-1, будет рекультивирован: склон, непосредственно примыкающий к трассе, будет восстановлен и укреплен высаженными на него растениями. На территории поселения бронзового века будет непосредственно проходить трасса.

По данным Института археологии РАН, в зоне строительства последнего, восьмого, участка трассы были обнаружены четыре памятника. Однако Киль-Дере-1 и территория древнего поселения только частично находятся в зоне строительства, и в рамках проекта трассы "Таврида" финансируются раскопки только части объектов. Однако ИА РАН изыскал дополнительное финансирование, и экспедиция проводит раскопки по всей территории могильника и поселения.

Экспедиция, как предполагается, подготовит отчеты и публикации по найденным объектам к концу 2021 года.