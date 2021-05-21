Экспедиция "Хозяин Арктики - 2021" по учету белого медведя началась в Тикси

ЯКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Экспедиция "Хозяин Арктики - 2021", которая изучит численность белого медведя и особенности его миграции в Якутии, началась в поселке Тикси Булунского района Якутии. Об этом сообщается в пятницу в официальном Instagram-аккаунте экспедиции.

"Ровно в 12:24 по якутскому времени наш самолет поднялся в небо, чтобы совершить облет территории по одному из десяти намеченных маршрутов. Выбрали ближайший к материку, над Тиксинской губой. <...> Удивительно, но долгожданный первый полет нашей экспедиции, который был намечен на 14 мая и из-за погоды все это время откладывался, состоялся в День полярника", - говорится в публикации.

Полет длился четыре часа, наблюдения велись на высоте 200-250 м при скорости 250-260 км/час. Экспедиция пройдет в два этапа: авиаучет и мечение особей с использованием технических средств спутникового прослеживания. "Основная цель - это получить представление о численности, о миграции белых медведей, провести мечение особей - мы получили разрешение в Росприродназоре, изучить по максимуму, посмотреть места обитания", - сообщил журналистам генеральный директор фонда "Чистые моря", руководитель проекта "Хозяин Арктики" Василий Богословский. Также запланирован учет морских млекопитающих и оценка экологической ситуации в Арктике в целом.

Авиаучет будет проводиться с помощью самолета L-410. Запланированы не менее 10 воздушных маршрутов, каждый длиной не менее 1 тыс. км.

Количество белых медведей в мире, по оценкам экспертов, не менялось на протяжении многих лет из-за отсутствия проведения точных современных исследований. Благодаря экспедиции "Хозяин Арктики" удается получать новые данные о численности белых медведей.

Экологический проект "Хозяин Арктики" был создан 25 марта 2020 года посредством подписания соглашения между Росприроднадзором в лице руководителя Светланы Радионовой, автономной некоммерческой организацией "Центр "Арктические инициативы" в лице генерального директора Андрея Патрушева и Международным экологическим фондом "Чистые моря" в лице президента Фонда - космонавта, Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева. В прошлом году в ходе экспедиции было сделано более 30 тысяч фотоснимков и более 30 часов видеоматериала. Было зафиксировано 40 белых медведей, 100 особей диких северных оленей, 250 моржей и 160 белух.