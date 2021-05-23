Во Владивостоке 22 мая был побит температурный рекорд

ТАСС, 23 мая. Температурный рекорд 1981 года был побит во Владивостоке 22 мая. Воздух прогрелся до плюс 24,9 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем предыдущий максимум, сообщается на странице Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

"Вчера, 22 мая, в краевой столице установлен новый температурный рекорд, на этот раз максимальная отметка была превышена всего на 0,2 градуса - до плюс 24,9 градуса. <…> Последний раз такая жара отмечалась в этот день в далеком 1981 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 24,7 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что это второй температурный рекорд за месяц. 17 мая был самый жаркий день с 1970 года - воздух прогрелся до плюс 25,1 градуса, что оказалось теплее практически на целый градус предыдущего температурного рекорда.

В воскресенье во Владивостоке днем временами морось, ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Во второй половине дня ожидаются порывы до 18 м/с. Днем столбики уличных термометров поднимутся до отметки плюс 11 градусов.