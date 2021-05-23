Чернышенко предложил дополнить проект аэропорта на Камчатке для увеличения пассажиропотока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Проект модернизации главного аэропорта Камчатки можно дополнить так, чтобы существенно увеличить его пропускную способность. Об этом руководству аэропорта заявил во время рабочей поездки на Камчатку вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Если вы чуть-чуть дальше бы вынесли лучи (телескопические трапы - прим. ТАСС), это дало бы возможность <…> подавать по два самолета к одному лучу. Это могло бы увеличить в два раза пропускную способность. Мне кажется, с теми объемами турпотока, которые мы тут планируем, аэропорт отстает. Здесь явно нужно вам подумать", - сказал Чернышенко в ходе осмотра действующего терминала.

По словам директора аэропорта Сергея Бубнова, уже сейчас пассажиропоток в нем растет на 10% каждый год. В будущем планируется, что аэропорт станет круглосуточным и будет обслуживать до 1,5 млн пассжиров в год. Сейчас он работает 12 часов в день.

Проект модернизации главного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) предусматривает строительство нового четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. метров, оснащенного четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса также войдут гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. метров. Порядка 2,3 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете на строительство перрона для нового аэропорта.

Реконструкция аэропортового комплекса на Камчатке реализуется по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По инициативе президента России Владимира Путина в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.