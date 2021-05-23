Правительство выделит средства на создание визит-центра у реки Авача на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Кабмин РФ выделит средства из резервного фонда на обустройство визит-центра на набережной реки Авача в Елизово на Камчатке. Об этом в ходе рабочей поездки сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В юго-восточной части города Елизово вдоль реки Авача построят многофункциональное место отдыха с дендропарком. Сейчас здесь запланировано строительство визит-центра и административного здания.

"Руководитель [правительства РФ] Мишуcтин дал поручение Министерству природных ресурсов [и экологии РФ] профинансировать проектно-сметные работы, связанные с экспозицией в этом визит-центре. Контракт объявлен, в ноябре будет проектно-сметная документация. Мы планируем [эти работы профинансировать] из резервов фонда правительства, такое поручение есть", - сказал Козлов.

Также он отметил, что в мае будет заключен контракт на проектно-сметную документацию, связанную с благоустройством участка набережной. Работы, возможно, будут профинансированы в рамках дальневосточной концессии.

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, работы по благоустройству набережных хорошо ложатся в концессионный механизм. "И у нас в планах "упаковать" набережные в крупных городах ДФО - Хабаровск, Благовещенск, Магадан", - отметил он.

О набережной

Проект комплексного развития набережной реки Авача был разработан с учетом мнения жителей Камчатки, которые рассказали, каким хотят видеть общественное пространство во время онлайн-анкетирования. Сейчас в этом месте нет благоустроенного общественного пространства. Власти региона направят на благоустройство набережной около 500 млн рублей.

Авача - река на юге Камчатки, протекает в том числе в юго-восточной части города Елизово, расположенного в 30 км от краевой столицы региона. Население - около 40 тыс. человек. Это второй город по величине на Камчатке.