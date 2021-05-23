{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство выделит средства на создание визит-центра у реки Авача на Камчатке

Проект комплексного развития набережной реки Авача был разработан с учетом мнения жителей региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая. /ТАСС/. Кабмин РФ выделит средства из резервного фонда на обустройство визит-центра на набережной реки Авача в Елизово на Камчатке. Об этом в ходе рабочей поездки сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В юго-восточной части города Елизово вдоль реки Авача построят многофункциональное место отдыха с дендропарком. Сейчас здесь запланировано строительство визит-центра и административного здания.

"Руководитель [правительства РФ] Мишуcтин дал поручение Министерству природных ресурсов [и экологии РФ] профинансировать проектно-сметные работы, связанные с экспозицией в этом визит-центре. Контракт объявлен, в ноябре будет проектно-сметная документация. Мы планируем [эти работы профинансировать] из резервов фонда правительства, такое поручение есть", - сказал Козлов.

Также он отметил, что в мае будет заключен контракт на проектно-сметную документацию, связанную с благоустройством участка набережной. Работы, возможно, будут профинансированы в рамках дальневосточной концессии.

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, работы по благоустройству набережных хорошо ложатся в концессионный механизм. "И у нас в планах "упаковать" набережные в крупных городах ДФО - Хабаровск, Благовещенск, Магадан", - отметил он.

О набережной

Проект комплексного развития набережной реки Авача был разработан с учетом мнения жителей Камчатки, которые рассказали, каким хотят видеть общественное пространство во время онлайн-анкетирования. Сейчас в этом месте нет благоустроенного общественного пространства. Власти региона направят на благоустройство набережной около 500 млн рублей.

Авача - река на юге Камчатки, протекает в том числе в юго-восточной части города Елизово, расположенного в 30 км от краевой столицы региона. Население - около 40 тыс. человек. Это второй город по величине на Камчатке.

Теги
РоссияКамчатский край
Чернышенко предложил дополнить проект аэропорта на Камчатке для увеличения пассажиропотока
Проект модернизации главного аэропорта Елизово предусматривает строительство нового четырехэтажного пассажирского терминала
Читать полностью