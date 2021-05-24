"Арктические гектары" в Мурманской области начнут выдавать с 1 августа

МУРМАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Старт программы "Арктический гектар" в Мурманской области запланирован на 1 августа 2021 года. Под эти цели в регионе планируют отдать более 700 тыс. гектаров земли. Об этом в понедельник сообщила министр имущественных отношений региона Виктория Минкина на оперативном совещании в правительстве.

"Запуск программы по расширению зоны получения земельного участка на территорию Арктики начнется с 1 августа 2021 года. Определены территории - это земли лесного фонда (630 тыс. гектаров) и земли, на которых можно будет осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законом (110 тыс. гектаров)", - сообщила Минкина.

В Мурманской области определять, какие земельные участки можно будет получить в качестве "Арктического гектара", будут Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства (для земель из лесного фонда) и Министерство имущественных отношений. Все участки должны находиться вблизи населенных пунктов. Самые большие территории определены в Кольском районе. "Арктический гектар" в Мурманской области нельзя будет получить на землях закрытых территориальных образований (ЗАТО), территории опережающего развития (ТОР), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особо охраняемых природных территориях (ООПТ), военных и приграничных территориях, а также тех, которые связаны с обороной страны.

Время от начала обращения и до получения договора на безвозмездное пользование земельных участков занимает всего 45 суток. В этот период полностью формируется и ставится на кадастровый учет земельный участок заявителя. Для жителей региона будет дана возможность выбрать все территории, которые им интересны в первоочередном порядке. По истечении шести месяцев другие жители России могут выбрать участки под "Арктический гектар" в Мурманской области.

В апреле правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность предоставления гражданам дальневосточного гектара на территории субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне, а также предоставление второго дальневосточного гектара гражданам, освоившим первый гектар.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта. Оформление заявления на предоставление дальневосточного гектара проводится через интернет на сайте "НаДальнийВосток.РФ", в течение первого года получателю участка необходимо определиться с видом использования земли, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.