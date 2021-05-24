В ЯНАО планируют трудоустроить в 12 раз больше школьников на летний период

ТАСС, 24 мая. Порядка 6 тыс. подростков, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планируется трудоустроить на летний период в этом году. Это почти в 12 раз больше прошлогодних показателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Всего в летний период 2021 году планируется трудоустроить порядка 6 тысяч подростков. В первую очередь рабочими местами обеспечат детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, проживающих в малоимущих, многодетных и неполных семьях. Кроме того, приоритетом пользуются подростки из числа коренных малочисленных народов Севера, а также состоящие на профилактических учетах в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", - сообщили там.

В пресс-службе уточнили, что в этом году добавились дети медицинских работников, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Наибольшее число подростков желает работать в июне, поэтому в первый месяц лета создается максимально возможное количество рабочих мест.

"Ребята традиционно займутся благоустройством и озеленением территорий муниципальных образований, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, переплетчика документов, помощника библиотекаря, делопроизводителя, аниматора, культорганизатора, воспитателя, вожатого, корреспондента и других профессий. При этом основным требованием к организуемым временным работам для подростков является то, что эта работа не наносит ущерба их здоровью", - рассказали в правительстве.

Заработная плата подростка будет зависить от отработанного им количества дней или рабочего времени и за полный отработанный месяц составит не ниже минимального размера оплаты труда в автономном округе (чуть более 30 тыс. рублей без учета НДФЛ). Период трудоустройства составит от 2 недель до одного месяца. "Необходимо отметить, что трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется не только в летний период, а круглогодично. С начала текущего года на временную занятость трудоустроено 160 ребят", - рассказали в правительстве.

В прошлом году, по данным департаменте занятости населения ЯНАО, в организации временной занятости приняли участие 463 подростка. При этом основная часть трудоустроенных пришлась на III и IV кварталы, когда вступили в силу послабления введенных ограничений.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.