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От французских изысков до эпохи ЗОЖ.
От французских изысков до эпохи ЗОЖ.
От французских изысков до эпохи ЗОЖ.
От французских изысков до эпохи ЗОЖ.
От французских изысков до эпохи ЗОЖ.

От французских изысков до эпохи ЗОЖ. Как менялись вкусы петербургских сладкоежек

Торт "Санкт-Петербург"
© Анастасия Стрепенюк
Пирожные "Север" и "Лотос", торты "Славянский" и "Лунный" — для кого-то это просто названия. Для ленинградцев это настоящие достопримечательности, вызывающие ворох воспоминаний. Жаркое лето, Невский проспект, длинная очередь в кондитерскую "Север" за вкуснейшими свежайшими булочками — наверное, каждый стоял в ней хоть раз в жизни. Вспомним, как созданное при царе небольшое кафе превратилось в городскую легенду и как за 120 лет поменялись вкусы петербуржцев

"Централь": от булочной до кафе

Сейчас "Север-Метрополь" — это не только известная кондитерская-кафе на Невском проспекте, 44. Это сеть магазинов, кондитерских, а еще шестиэтажный завод на Выборгской стороне. А начиналось все с маленькой булочной, основатель которой — купец Федор Крымзенков — лично стоял за кассой еще во второй половине XIX века.

"Но официально "Север" ведет свою историю с 1903 года: именно тогда появилось первое письменное упоминание о булочной на Невском проспекте, 44 в ежегоднике "Весь Петербург", — рассказывает директор производства "Север-Метрополь" Варвара Белецкая, работающая на фабрике уже 20 лет.

На цокольном этаже булочной купец открыл кафе "Централь": выпечка готовились там же, где и продавалась. Оно сразу стало пользоваться большой популярностью: горожане с удовольствием покупали пирожные и торты, приготовленные по немецким и французским рецептам, потому что продукции было мало и она вся без остатка в тот же день продавалась. 

Детище Крымзенкова, как и многие другие частные заведения, просуществовало до конца 1920-х годов. Затем производство национализировали. В голодные годы зарождения СССР "Централь" опять стал обычной булочной, но ленинградцы дождались возвращения тортов и пирожных.

В 1936 году здесь открылся магазин "Норд" — филиал Первой Государственной конфетно-шоколадной фабрики имени Самойловой. Тогда в продаже появились профитроли с шоколадным соусом, которые посетители любят до сих пор.

Во время войны, в тяжелейшие годы блокады Ленинграда "Норд" не работал, но вернулся в 1946 году. Тогда начался рассвет советской кондитерской эпохи. Именно в тот период в "Норд" пришла технолог Виктория Татарская, создавшая торты "Норд", "Лунный" и то самое пирожное — "Север".

"Мы у людей чаще всего ассоциируемся именно с советским периодом, эпохой "Норда". Бывает такое, что нам звонят люди и спрашивают: а почему торт "Славянский" не продается, когда вернете? Рецепту больше полувека, а людям все еще нравится, помнят!" — говорит Белецкая.

© ООО "Север-Метрополь"

В начале 1950-х "Норд" переименовали в "Север", но истинные жители культурной столицы название сразу не приняли — космополитическое, английское отдавало старым духом аристократии, интеллигенцией.

Но ко всему привыкаешь... Кондитерская жила своей жизнью, появлялись новые рецепты. В 2000-х "Север" объединился с кондитерским производством "Метрополь", был построен большой завод. По всему Петербургу сейчас можно встретить магазины и кондитерские "Север-Метрополь" с белыми медведями на вывеске. А на Невском, 44 все так же работает кафе с собственным производством, с вековой историей и… появившимися в чьем-то далеком детстве пирожными "Север".

От масла к сливкам

"Я окончила ПТУ и сразу приступила к работе в "Севере", то есть работаю я с 18 лет, а сейчас мне 57", — рассказывает начальник производства "Север-Метрополь" Людмила Демидова. Она пришла на работу кондитером 4-го разряда и хорошо помнит, какие очереди собирались перед дверьми "Севера".

О том, как менялись предпочтения покупателей, судить можно прежде всего по крему, говорит женщина. Бисквит не сильно меняется со временем, а вот крем — другое дело, крем может не только о вкусах рассказать, но и о жизни общества в целом.

Людмила Демидова ООО "Север-Метрополь"
Описание
Людмила Демидова
© ООО "Север-Метрополь"

"В 1980-х люди любили масляные кремы. Масляные торты, пирожные с вареньем, со сгущенкой — разные", — говорит Демидова.

На смену "масляным" 80-м пришли "голодные" 90-е. Масло людям было не по карману, но как без вкусной выпечки пережить сложное время? "И мы перешли на белковые кремы, — вспоминает начальник производства, — делали торт "Северянка" — он у нас был по 1,5 и по 0,5 кг. Чтоб по карману было".

Петербуржцы покупали и вкусности с зефирным кремом, который тоже был дешевле масляного. Зефирный, говорит Демидова, все еще используется — любители есть. А вот белковый крем "Север-Метрополь" уже не делает. Прошли 90-е, и ингредиенты опять сменились — теперь кремы делаются из сливок, растительных и животных.

Сквозь время и пространство

На фабрику часто звонят покупатели с просьбами вернуть изделия, оставшиеся в СССР.

"Помните, говорят часто, вы делали торт "Идеал"? Конечно, мы помним, был такой маленький тортик. Но сейчас из-за нескольких людей мы не можем производить то, что уже ушло в прошлое. Вкусы сильно меняются просто потому, что ингредиентов, добавок разных становится больше", — рассказывает Демидова.

Сейчас петербуржцы чаще остальных покупают торт "Безе с клюквой", "Северный мед" — торт с кремом из сливок и медовым коржом, пирожные "Буше", воздушные и легкие.

Сотрудницы кондитерской украшают торты "Северный мед" ООО "Север-Метрополь"
Описание
Сотрудницы кондитерской украшают торты "Северный мед"
© ООО "Север-Метрополь"

Но все же есть рецепты, которые, быть может, в Лету не канут никогда. "Наш народ живет по принципу: кашу маслом не испортишь. Люди все равно любят и масляные кремы — это то, что осталось, мне кажется, на века", — говорит кондитер.

И добавляет, что и сама любит торты "Лунный", "Черный принц", придуманные еще в 1960-х, с масляным кремом, которые "Север-Метрополь" все еще производит. Известная всем "Прага" была придумана на фабрике Викторией Татарской в середине прошлого века, а до сих пор остается одним из любимейших тортов петербуржцев.

Даже в нашу эпоху спорта, здорового образа жизни и правильного питания эти масляные торты пользуются огромной популярностью! "У нас была линейка "здоровых" сладостей, но ее очень плохо покупали, не прижилось", — вспоминает начальник производства. Сахар, конечно, для физического здоровья вреден, но раз в неделю съесть кусочек любимого "Черного принца" — полезно прежде всего для здоровья психологического.

Легенды Северной столицы

"Я работаю здесь с 15 лет, уже 48 лет тружусь", — говорит кондитер 6-го разряда Валентина Бухвалова. Посетители кондитерских "Север-Метрополь", сами того не подозревая, прекрасно знакомы с ней: рукой кондитера делаются надписи "Север" на одноименных легендарных пирожных.

Валентина Бухвалова ООО "Север-Метрополь"
Описание
Валентина Бухвалова
© ООО "Север-Метрополь"

Маленькие заготовки из белка и миндаля соединены шоколадным кремом. Сверху — сливочный крем, бисквитная крошка и шоколадная надпись "Север" с искусными завитками. За день Бухвалова может сделать две-три тысячи таких надписей. "Моя задача — доводить пирожные до конца. Я их соединяю, наношу крем и подписываю", — говорит она.

Сейчас кондитер обучает юную помощницу, пришедшую на производство недавно. Делать надписи — сложная задача, с которой не справляется даже техника. "Роботы делают надписи гораздо медленнее, чем наша Валентина Васильевна. Да и не так красиво, тут навык нужен", — улыбается директор производства Варвара Белецкая.

И действительно: не проходит и десяти секунд, как на пирожном появляется красивая надпись, такая узнаваемая. По словам Бухваловой, домой она покупает выпечку только своего родного производства. "А любимое у меня — наш "Север", — говорит женщина.

Пирожные "Север" ООО "Север-Метрополь"
Описание
Пирожные "Север"
© ООО "Север-Метрополь"

До сих пор "Север-Метрополь" выпускает и легендарный торт "Белая ночь" — творение Виктории Татарской. "Он напоминает классическое "Птичье молоко", но это все же более северный вариант — в основе песочный полуфабрикат с прослойкой из суфле на агаре с добавлением масла. Эту рецептуру мы сохранили и сейчас", — рассказывает Белецкая. Она отмечает, что по сегодняшним меркам советские изделия часто кажутся слишком сладкими, приторными, поэтому многие из них уходят в прошлое.

Расширение горизонтов

"Север-Метрополь" планирует выйти за пределы Петербурга: в ближайшем будущем петербургские торты и пирожные смогут отведать и жители других городов России. "В наших планах на будущее — выход на московский рынок. Мы не только будем продвигаться в Москве, мы планируем выйти и в другие города, а в этом нам очень поможет Региональный центр компетенций", — рассказывает Белецкая.

Специалисты оператора нацпроекта "Производительность труда" — Регионального центра компетенций — помогают модернизировать производство, внедрить "бережливые" технологии на предприятии. Главная цель модернизации — не внедрение роботов и автоматизации, а умение беречь человеческие ресурсы.

"Мы делаем известный и любимый многими торт "Киевский", он украшается кремовыми розами, — поясняет Белецкая, — а розы наши кондитеры делают вручную. Ни одна машина пока не умеет делать так быстро и качественно, как человек".

Нацпроект поможет кондитерам работать быстрее и эффективнее. И в скором будущем легендарные пирожные "Север", знаменитую "Прагу" и другие сладости со вкусом ленинградского детства, "масляных" 80-х и "зефирных" 90-х, очередей на Невском и самых правильных советских тортов отведают в столице. А там и до всей России недалеко.

Анастасия Стрепенюк

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