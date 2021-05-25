Фестиваль блюза с участием музыкантов из США и Германии открылся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Международный Arkhangelsk Blues Festival с участием музыкантов из США и Германии открылся в Архангельске во вторник, сообщил ТАСС организатор фестиваля Тим Дорофеев.

"Шестнадцатый фестиваль Arkhangelsk Blues в этом году мы проводим в очном формате. <...> Большинство музыкантов, конечно, из России, но у нас есть двое участников из США и один из Германии. Это музыканты, которые в настоящее время работают в России", - сказал Дорофеев.

По словам организатора фестиваля, спектр представленного блюза в этом году будет очень широкий: от блюз-рока до смеси блюза с кантри и металлом. "Будет команда Be Gelied Band - это такой психоделический блюз 1980-х годов, очень интересные ребята, там российско-германско-американский состав, но все музыканты работают в Москве, поэтому их можно привезти, - пояснил он. - Будет Wicked rumble - это практически блюзовый оркестр. Ребята играли металлическую музыку, но перешли на блюз, блюз их захватил, и они очень качественно его делают. Их альбомы уже крутятся на радио в Америке и в Англии, их приняли там".

Фестиваль стартует с Guitar Summit, в составе которого будут играть четыре гитариста: Тим Дорофеев (Архангельск), Виктор Колесов (Вологда), организатор блюзового фестиваля "Мосты" Владимир Ростов (Санкт-Петербург) и Гия Дзагнидзе (Москва). "Будет много импровизации и сюрпризов", - отметил Дорофеев.

На фестивале выступят московские музыканты Ольга Олейникова и Backstage Band, которые исполняют смесь ритм-энд-блюза, психоделической музыки и классического рока с выраженным импровизационным началом, а также певица Кармен Мокси (США) совместно с московской группой Second Frendzy Band. После концертов на основной сцене пройдут совместные музыкальные сессии с участием гостей фестиваля и архангельских музыкантов.

В 2020 году из-за карантинных ограничений фестиваль прошел в онлайн-формате. Онлайн-выступления собрали около 50 тыс. просмотров, поэтому в этом году все концерты будут записаны и доступны в интернете. "Мы рассчитываем увеличить аудиторию фестиваля, хотя, конечно, лучше смотреть вживую, тем более что музыканты после большого перерыва будут выкладываться на 200%", - добавил Дорофеев.