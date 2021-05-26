Правительственную яхту "Виктория" в Хабаровском крае передадут лагерю в Советской Гавани

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены передать правительственную яхту "Виктория" детскому лагерю "Западный" в Советской Гавани. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев прямого эфира в одной из социальных сетей в среду.

"Яхту передадут в Советскую Гавань в лагерь "Западный", - сказал Дегтярев, уточнив, что яхту переименовали, теперь она называется "Паллада".

Лагерь расположен в лесной зоне поселка Заветы Ильича в 500 м от центра бухты Постовая Татарского пролива, в учреждении предусмотрена возможность осваивать парусный спорт.

Ранее сообщалось, что яхту собирались передать краевому центру образования в Хабаровске для использования в экологических проектах. Такое обращение поступало от руководства и воспитанников центра образования.

Яхта была выставлена на продажу с начальной ценой в 60 млн рублей. Из-за отсутствия покупателей цена снижалась. Даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести яхту не нашлось и она осталась в краевой собственности.

Судно длиной 21 метр, весом 38 тонн, наработка составляет 1 тыс. моточасов, произведена на тайваньской судоверфи. На баланс Хабаровского края поставлена в 2006 году, использовалась для официальных встреч. Содержание судна, по данным властей, обходится бюджету края в 600 тыс. рублей в год. Ее продают с осени 2018 года.