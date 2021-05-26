Современный кадровый центр начнет работу в Алатыре в 2021 году по нацпроекту

ТАСС, 26 мая. Модернизированный кадровый центр откроется в 2021 году в городе Алатырь в Чувашии по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда и соцзащиты республики.

"В городе Алатыре в 2021 году заработает модернизированный центр занятости населения под федеральным брендом "Кадровый центр "Работа России". <…> Ожидается, что обновленный кадровый центр <...> откроет свои двери для посетителей после 31 августа текущего года", - отмечается в сообщении.

В 2020 году в здании были капитально отремонтированы кровля, фасад и входная группа. В 2021 году рабочие демонтировали старые стены, в настоящее время идет возведение новых перегородок и прокладка коммуникаций. В центре будут созданы тематические зоны для соискателей и работодателей, в том числе залы для групповой и индивидуальной работы, зоны для переговоров и проведения онлайн-мероприятий.

"В рамках модернизации мы хотим сделать работу службы занятости максимально эффективной и удобной для граждан и работодателей. Центр занятости не только должен быть переоснащен технологически, модернизация предполагает изменение принципов работы. Служба занятости нового формата будет оказывать разнообразные услуги по индивидуальному сопровождению карьеры по принципу трудоустройство под ключ", - приводятся в сообщении слова министра труда и соцзащиты Чувашии Алены Елизаровой.

Кадровый центр в Алатыре станет вторым в Чувашии. Ранее аналогичный центр был открыт в Канаше.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.