Эксперт: тенденции к созданию нацпарков в Арктике несут угрозу для коренных народов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) могут пострадать от создания в Арктике множества новых национальных парков, они поставят под угрозу ведение сельскохозяйственной деятельности на этой территории. Тенденция создания таких парков превращает природные объекты в музейные экспонаты, считает президент Ассоциации КМНС, сенатор Григорий Ледков.

"Мы говорим, что, оказывается, западные стандарты - национальный парк - больнее бьет по нам, чем трубопровод или угольный разрез. Потому что трубопровод пройдет ниткой, мы переход оленям сделаем. А национальный парк говорит: "Нет, теперь вы будете заходить только за деньги, закрытый вход, больше не будете рыболовством и оленеводством заниматься". У нас это тоже новые вызовы", - сказал он на презентации отчета об устойчивом развитии компании "Норникель" за 2020 год.

Ледков отметил негативную тенденцию создания нацпарков в разных странах мира. По его словам, это превращает "многообразие природы и этнического состава в музейные ценности".

"В отличие от этого, у нас в России, в Арктике, это является видом сельхоздеятельности. Это не какие-то там экспонаты, это может давать людям занятость, земли не брошены", - добавил директор Ассоциации КМНС.

В мае председательство в Арктическом совете перешло от Исландии к России на период 2021-2023 гг. Одной из тем для работы совета станет улучшение качества жизни КМНС.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока в арктических регионах насчитывают 102 тыс. человек, к ним относятся 19 народов.