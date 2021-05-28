Морской совет при правительстве региона создали в Мурманской области

МУРМАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Первое заседание Морского совета при правительстве Мурманской области состоялось в Мурманске в пятницу. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Мы инициировали создание совета, чтобы решать все без исключения вопросы, которые касаются стратегических проектов развития области, а стратегия нашего развития в ключевой степени связана с морем. У нас единственный на севере страны незамерзающий порт, ключевая точка Северного морского пути", - сказал Чибис во время приветственного слова участникам совета, добавив, что для региона важно обеспечить конструктивное взаимодействие между всем структурами, которые задействованы в морской деятельности субъекта.

В Морской совет вошли представители руководства Мурманской области, Северного флота, силовых структур, промышленности, предпринимательства, надзорных и контролирующих органов, а также мурманских портов и рыбного сектора региона.

"Все для того, чтобы сочетать и функции обороны нашей страны и функции экономического развития - и в части логистики, и в части рыбопромышленного комплекса, и в части реализации крупных проектов, связанных с морем, и, конечно, морского туризма", - пояснил губернатор.

Совет по морской деятельности при правительстве Мурманской области уже существовал с 2004 по 2012 год. Он обеспечивал взаимодействие и координацию работы территориальных федеральных и областных органов государственной власти, органов местного самоуправления, надзорных, контролирующих органов, а также хозяйствующих субъектов в сфере реализации национальной морской политики Российской Федерации.