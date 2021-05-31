В Калмыкии обмелело заповедное озеро Маныч-Гудило

ЭЛИСТА, 31 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Соленое озеро Маныч-Гудило, большая часть которого расположена на территории Калмыкии, обмелело, что грозит исчезновением обитающих там краснокнижных птиц. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов.

Маныч-Гудило расположено на территории трех регионов Юга России - Калмыкии, Ставропольского края и Ростовской области. Акватория и острова озера входят в состав единственного в Калмыкии биосферного государственного заповедника "Черные земли". Это место гнездования, линьки, кормежки во время миграции водоплавающих и околоводных птиц. Там обитают 26 редких и исчезающих видов птиц и три вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу России.

"Уровень воды в озере дошел до минимума, в последние годы наблюдается ее повышенная минерализация. Маныч-Гудило является основным местом обитания краснокнижных птиц, поэтому обмеление грозит их исчезновением на озере. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии прорабатывает вопросы по решению проблемы обмеления", - сказал он.

Озеро сегодня является центральной, наиболее широкой, частью Пролетарского водохранилища, образованного строительством в 40-х годах прошлого века плотины у города Пролетарск Ростовской области. В минувшем году в Калмыкии была сильная засуха, в июле в республике из-за нее ввели режим чрезвычайной ситуации.

"Плотина (автодорога федерального значения) является глухой дамбой. Пропускной способности нет, тем самым существует угроза обмеления озера на территории Калмыкии. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики сейчас совместно с ФКУ Упрдор "Каспий" работает по проработке установки водопропускного сооружения для обеспечения водного баланса в озере и сохранения флоры и фауны. Упрдором планируется разработка проектно-сметной документации на участке автодороги через озеро", - уточнил министр.

Как рассказал ТАСС директор заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев, озеро привлекает туристов также своими лечебными свойствами. Туристы, посещающие Калмыкию, выбирают экомаршрут "Птицы озера Маныч-Гудило", чтобы полюбоваться красотою водоема, а также понаблюдать за редкими птицами. Маныч-Гудило является центром гнездования и миграции многих видов птиц, среди которых белолобый гусь, краснозобая казарка, пискулька, серый гусь, розовый пеликан, кудрявый пеликан, колпица, серая цапля, черноголовый хохотун, серебристая чайка, морской голубок, шилоклювка, ходулочник, малая белая цапля и каравайка.