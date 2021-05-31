Краснокнижного орлана-долгохвоста заметили на юге Красноярского края впервые за 40 лет

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Орлана-долгохвоста, внесенного в Красную книгу России, заметили в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба заповедника.

"В Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали орлана-долгохвоста - редчайшую для Сибири птицу. Этот вид отсутствовал в списке пернатых заповедника из-за недостаточной информации, а также не был отмечен в перечне биоразнообразия Алтае-Саянского региона. Орлан-долгохвост внесен в Красную книгу Российской Федерации", - сообщили в заповеднике.

Для территории Саяно-Шушенского заповедника есть данные о том, что ранее одиночную птицу видели 28 июля 1982 года у северной границы - около устья реки Голая.

"Мы шли на катере по водохранилищу, я наблюдала за берегами и увидела необычную птицу, которую раньше в заповеднике не встречала. Птица была спокойна, что позволило сделать серию снимков", - процитировали в пресс-службе слова автора фото, методиста отдела экологического просвещения, туризма и рекреации заповедника Юлии Бубновой.

Орлан-долгохвост очень крупная птица с размахом крыльев до 2,5 метров, похожа на орлов, однако, обладает более широкими крыльями, мощным, очень высоким, обычно светло-желтым клювом. Основные популяции этой птицы обитают в Китае, Монголии и Индии.