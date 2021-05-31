В Якутии создан реестр нематериального культурного наследия

ТАСС, 31 мая. Реестр нематериального культурного наследия создан в Республики Саха (Якутия). Первым в него включили традиционное и современное музицирование на хомусе (варгане), а комиссия по формированию реестра будет заседать ежеквартально, рассказал ТАСС первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

"Состоялось заседание экспертной комиссии по формированию объектов нематериального культурного наследия Республики Саха (Якутия), на котором был утвержден ее состав и представлено для включения в реестр описание объекта "Традиционное и современное музицирование на якутском металлическом варгане - хомусе". Члены комиссии единогласно проголосовали за включение данного описания с учетом некоторых поправок. <...> Комиссия будет заседать ежеквартально, на следующем заседании будут рассмотрены план работы и архитектура системы реестра", - сообщил он.

В состав комиссии вошли представители учреждений культуры и науки, работающих над сохранением и изучением культурного наследия, эксперты в области традиционной культуры якутов, юкагиров, эвенов, эвенков и других народов Якутии.

По словам Левочкина, в республике уже разработан законопроект о нематериальном наследии, охрана которого будет опираться на утвержденный реестр объектов. В настоящее время, пояснил он, традиционные технологии получают характер промышленного производства, обостряются вопросы интеллектуальной собственности, авторского права, а предметы традиционной культуры подвергаются искажению с нарушениями технологии.

"Подделываются якутские унты, якутские ножи, традиционные украшения и так далее. Законопроект о нематериальном наследии должен защитить местных производителей, мастеров, продолжающих традиции предков", - считает Левочкин.

Работа комиссии

Планируется, что реестр будет оформлен в виде перечня объектов нематериального культурного наследия, под которыми подразумеваются календарные обряды, обряды жизненного цикла человека, народные праздники, словесные, музыкальные, вокальные и иные жанры фольклора, народного творчества, народные игра и состязания, технологии изготовления музыкальных инструментов, традиционного костюма, строительные, ремесленные, хозяйственные и промысловые технологии, традиционная кухня, народная медицина и наследие выдающихся народных исполнителей.

Как рассказал министра культуры и духовного развития Якутии, по мнению членов комиссии, также в реестр необходимо включить описание национального праздника Ысыах, как комплексного объекта нематериального культурного наследия, объединяющего многие элементы традиционной культуры якутов.

Ысыах считается самым значимым для Якутии праздником. Его отмечают 21 июня, в день летнего солнцестояния, он символизирует наступление лета, единение человека с солнцем. Кульминационным моментом праздника является якутский осуохай - древний ритуальный танец - символическое единение всех людей в одном большом хороводе, одновременно и молитва, и медитация.