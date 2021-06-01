В Железноводске из старинной штольни сделают "живое подземелье"

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Туристический объект сделают из старинной штольни, которой более 130 лет, в ставропольском городе-курорте Железноводстве. Об этом сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"Старинную штольню 1886 года в Железноводске превратят в туристическое "Живое подземелье". В ближайшее время приступим к рассмотрению этого вопроса. Это станет главной достопримечательностью Железноводска, еще одним фантастическим местом подземного царства наших гор-лакколитов, дающих жизнь целебной минеральной воде и поражающих воображение", - сказал Моисеев.

По его словам, длина штольни - 50 метров, она идет от Лермонтовского бювета. В настоящее время там находится вентиляционная шахта.

Моисеев отметил, что штольня с мощным порталом из тесаного камня длиной 50 метров, которая ведет вглубь горы Железной для перехвата минеральной воды из водоносной трещины была создана в конце XIX века на южном склоне горы Железной французским гидротехником Жюлем Франсуа. В конце забоя сделан вертикальный 15-метровый вентиляционный колодец, выходящий на поверхность. Выход этого колодца украшен сооружением в виде средневековой башни с резными башенками.

"Минеральная вода, которая все эти годы сочится через стенки колодца, оставила на них мощные твердые осадки беловато-желтого цвета и создала фигуры уникальной формы, не имеющие аналогов в мире", - добавил глава курорта.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.