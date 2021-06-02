Госдачу Ельцина под Липецком планируют восстановить за 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены восстановить возле города Задонска базу из 16 домиков, которая предназначалась в качестве государственной дачи для первого президента РФ Бориса Ельцина. На это потребуется порядка 1 млрд рублей, рассказал ТАСС на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Нам передали из управления президента большую базу в Задонске, на Дону. Там очень красивое место. Это предполагались дома как госдача для экс-президента Ельцина. Мы ищем инвестора, это большие деньги с неочевидной перспективой окупаемости, надо около миллиарда рублей для доведения", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что база состоит из 16 двухэтажных домов. "Место шикарное, над Доном, рядом Кудыкина Гора (развлекательный комплекс)", - сказал Артамонов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.