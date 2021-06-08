Я вам не "кис-кис", а Владыка. В чем секрет популярности кота митрополита Тихона

Владыка — самый известный кот в Псковской области. Его "владения" — целый Псково-Печорский монастырь, одна из самых крупных и древнейших мужских обителей России. В отличие от "ученого" литературного персонажа, у Владыки нет дуба с золотой цепью, он не заводит песнь и не говорит сказку. Зато в его Instagram почти 16,5 тыс. подписчиков, и их число растет с каждым днем. Каждая публикация кошачьего блогера набирает тысячи лайков и сотни комментариев

Пушистый красавец живет вместе со своим хозяином, тоже владыкой — митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым). Многие называют кота удивительным и мечтают увидеть вживую. Без аллергии Кот Владыка появился в обители примерно год назад — тогда его подарили митрополиту годовалым подростком. С тех пор рыжий мейн-кун стал постоянным спутником владыки Тихона. Без него не обходится практически ни одно монастырское совещание: ему разрешается лежать на столе среди важных бумаг или нежиться в архиерейском кресле. Кот встречает своего хозяина после богослужений или командировок. И это при том, что у владыки Тихона аллергия на кошек. На всех, кроме Владыки.

"Когда владыка работает, кот всегда лежит рядышком. К счастью, оказалось, что у мейн-кунов гипоаллергенная шерсть. По характеру, как владыка Тихон говорит, кот более серьезен, чем он сам. Он наблюдательный — любит лежать на балкончике и наблюдать за происходящим на Успенской площади. Владыка Тихон берет рыжего друга в рабочие поездки. Однажды тот даже полетел с хозяином в Москву на самолете и, на удивление, вел себя очень спокойно. Мейн-куны очень дружелюбны и преданны", — рассказал секретарь митрополита Тихона отец Антоний. Вместе с келейником Кириллом они ведут блог монастырского кота.

Фотография, где кот задумчиво смотрит в иллюминатор, вызвала у подписчиков в Instagram шквал комментариев и лайков. И это неудивительно — не каждый день коты в командировку летают. ​ Но большей полулярностью все же пользуются фото с обоими владыками — комментаторы даже утверждеют, что питомец очень похож на своего владельца. А еще удивляются истории о том, как кот сам выбрал себе кличку.​

"Многие спрашивают, почему именно так назвали кота? А мы ни при чем, он сам себе выбрал это имя. Владыка Тихон попробовал его и Послушником назвать, но рыжий на этот призыв даже не пошевельнулся. Затем последовали Келейник, Викарий и другие — также безрезультатно. И даже на "кис-кис" он не отзывается, а вот на Владыку откликнулся сразу", — рассказывает отец Антоний. Издержки популярности Удивительным в монастыре называют не только самого кота, но и его популярность в интернете. После каждой публикации — несколько сотен новых подписчиков. Директ рыжего питомца буквально завален сообщениями. "Число подписчиков увеличивается активнейшим образом, это вообще какой-то нереальный рост, такого не видел ни разу. Вчера я выложил публикацию, за сутки добавилось 300−400 человек. За полгода количество подписчиков увеличилось в три раза", — делится впечатлениями отец Антоний. Однажды в монастыре решили проверить активность подписчиков и в Stories предложили задавать вопросы. Менее чем за сутки на кошачью "личку" обрушился шквал сообщений. "Чего только не спрашивали: чем и как помочь, что он ест, где спит, все ли у него хорошо, почему долго не было публикаций. И разные сообщения — от хвалебных, невероятных дифирамбов до прагматических вещей. Можно проводить часы, просматривая директ, — мы никого не игнорируем, отвечаем всем. Я после этого перестал делать такие инфоповоды", — поясняет отец Антоний. Популярность монастырского кота уже дошла до того, что в Сети начали появляться его фейковые аккаунты. "Есть страницы, где контент безобидный, ничего страшного. Но если в аккаунтах собирают деньги, то, конечно, жалуемся и просим блокировать", — рассказывает отец Антоний.

Чтобы удивлять аудиторию, Владыка в буквальном смысле не щадит лап: он побывал уже на всей территории монастыря, даже там, куда обычно не заглядывает даже братия. "Заглянули мы и в коровник, чтобы познакомиться с маленькими козлятами, а на Масленицу побывали на ярмарке у стен монастыря. Тогда Владыка и на верблюде прокатился, — рассказывает келейник Кирилл. — На Святой горке мы и крышу Успенского храма показали подписчикам, и познакомили их с часовым механизмом курантов в звоннице", — рассказывает келейник Кирилл. Протянуть лапу дружбы Кот Владыка — неравнодушный, понимает, что далеко не все его собратья живут в настоятельских покоях. Недавно он получил письмо от кошечки Малышки из псковского приюта для бездомных животных "Лесопилка", в котором она рассказала о своей жизни и попросила о помощи. Конечно, Владыка не оставил ее просьбу без внимания и обратился к своим подписчикам с просьбой о посильной помощи. "Мы с радостью откликаемся на такие просьбы, а вот на предложения прорекламировать что-то — не соглашаемся. И радостно было узнать от представителей приюта, что от наших подписчиков пришла помощь! За что и мы их вместе с котом благодарим", — рассказывает отец Антоний.

У Владыки много друзей и в других регионах России. Недавно он слетал в Москву к своей подруге — таксе по кличке Донна Роза. У нее ответственная работа — охрана Патриаршего совета по культуре, главой которого является митрополит Тихон. А еще печорскому инстаблогеру удалось подружиться с Мостиком — самым известным котом в России. "У нас были совместные публикации с котом Мостиком, который участвовал в строительстве Крымского моста и выступает как пресс-секретарь Крыма. Он обратил внимание на наш аккаунт и вышел на нас с предложением", — вспоминает отец Антоний. Цветочные ароматы и никакого мяса Владыка — этакий кошачий интеллигент: то наденет на шею красную бабочку, то заменит ее стильным галстуком. "Он сам по себе очень харизматичный. И любая его поза — можно просто картины писать. И ляжет, и посмотрит, и повернется. Не надо его просить специально о каких-то ракурсах — он сам садится как заправская модель. В основном фотографии больше, конечно, непринужденные, естественные", — рассказывает отец Антоний. В прохладное время года пушистый обитатель монастыря кутается в теплый плед, а весной наслаждается ароматом цветов. Причем не абы каких — выбирает исключительно изысканные сорта.

"Он очень чувствителен, очень любит запахи — особенно выделяет розу и ландыш. Часто задерживается на архиерейском балкончике. Может привстать на задние лапки, понюхать. К запахам он вообще неравнодушен", — рассказывает келейник Кирилл. Но, если приходится, кот может и "характер показать". "Он умеет за себя постоять. Сам-то он очень смиренный, первый никогда не полезет. Но если ты к нему начнешь придираться, он тебе даст отпор. Интересно, как он просит есть: подходит к своей чашечке, садится и просто молча на нее смотрит. По утрам прыгает на стол, к крану подходит и намекает, что его нужно включить", — продолжает келейник. А еще Владыка следит за своей фигурой и строго соблюдает пост — практически не ест мясо, отдавая предпочтение растительной пище. "Изначально его пробовали кормить мясом, но он показал себя как великий постник — как раз начинался Великий Пост. И парадоксальный момент — рядом с его тарелочкой стоял пророщенный овес, и он постепенно отдал ему предпочтение, а мясо перестал есть. А сейчас мы перевели его на специальный корм", — поясняет Кирилл.

В общении с людьми кот тоже весьма избирателен. С братией сдержан и терпелив. С незнакомцами — осторожен. Одним словом, характер — нордический. Теплые отношения у него только с самим митрополитом. С ним он, как говорят, сама покорность. "Как-то кот пошел в очередной раз на балкон, нюхал цветочки. Владыка Тихон после службы пришел за ним и позвал: "Блудный сын, давай возвращайся в дом!" Кот мяукнул и сразу домой побежал. Постоянно владыку встречает: владыка заходит в корпус, он сразу выбегает ему навстречу", — делится наблюдениями келейник Кирилл. Кот приглашает в гости Живет Владыка практически в самом центре Псково-Печорского монастыря — в доме наместника обители. Проходя мимо этого уютного зеленого трехэтажного здания, тысячи паломников со всего света даже и не догадываются, что именно здесь находится резиденция популярного кошачьего интеллигента. Отсюда буквально лапой подать до входа в одну из главных святынь монастыря — пещер Богом зданных, уникального комплекса карстовых подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Здесь же, под землей, и монастырское кладбище. Точное число захоронений неизвестно, но, по примерным подсчетам, в них покоятся более 10 тысяч человек. "Вероятно, что некоторые подписчики аккаунта и не знали о нашем монастыре, а теперь захотят приехать и ближе познакомиться с его историей. Нам в директ присылают детские рисунки, где наш кот изображен на фоне монастыря, это очень приятно", — говорит отец Антоний.

Описание Территория Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря. Справа — дом наместника обители, где живет кот Владыка © Алексей Семенов/ТАСС