Эксперт: Арктическая зона может выступать площадкой для апробации технологий телемедицины

МОСКВА, 3 июня /ТАСС/. Арктическая зона России могла бы выступить площадкой для опробации технологий телемедицины, считает научный сотрудник лаборатории инновационных технологий и искусственного интеллекта НИИ "Общественного здоровья им. Н.А. Семашко", директор по проектной деятельности Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" Андрей Алмазов.

"Речь идет об оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, а не самостоятельной сущностью. И Арктическая зона в силу своих особенностей многочисленных может выступать как раз такой площадкой, которая будет сбором и апробацией тех технологий, которые кусочно уже везде существуют. Потому что здесь очень часто стоит вариант какой: либо медицинская помощь недоступна в принципе, либо у нас там санавиация", - заявил эксперт в четверг на пресс пресс-конференции в Москве на тему "Особенности организации здравоохранения в Арктической зоне России".

Он добавил, что для осуществления такого подхода потребуется серьезная трансформация процессов в первичном звене здравоохранения, а также экспериментально-правовой режим.