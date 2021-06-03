С июля по август в Якутии прогнозируется пик природных пожаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пик природных пожаров в Якутии ожидается в июле-августе, под угрозой вся территория, сообщил ТАСС глава региона Айсен Николаев на полях Петербургского международного экономического форума в среду.

"Мы видим, что в этом году есть предпосылки жаркого, засушливого лета, у нас в целом осадков в мае почти на 40% ниже нормы и в результате этого неосторожное обращение людей с огнем приводит к пожарам. <…> Мы ожидаем, что при таком развитии событий пик придется на июль-август, мы должны быть к этому готовы для того, чтобы быстрее реагировать и тушить пожары. [Под угрозой] вся Якутия",- сказал Николаев.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил журналистам, что на Якутию по итогам прошлого года пришлось около 70% природных пожаров в стране.

Общая площадь лесов в Якутии составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.