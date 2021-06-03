В создание всесезонного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее инвестируют 23 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки" до 2025 года создадут в Адыгее НАО "Красная поляна" совместно с корпорацией "Туризм.РФ" и властями республики, объем внебюджетных вложений составит 23 млрд рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в четверг глава республики Мурат Кумпилов и генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня для республики действительно исторический момент - подписание инвестиционного соглашения, связанного с развитием курорта "Лагонаки". К этому мы шли долго. Это будет экокурорт с соблюдением всех экологических норм. Объем инвестиций составит 23 млрд рублей, планируется создать более 2 тыс. рабочих мест. Для республики экокурорт станет одной из точек роста, которая записана в стратегии социально-экономического развития региона", - отметил глава Адыгеи.

Кумпилов добавил, что сейчас уже идет работа над созданием выполненных в едином стиле объектов дорожного сервиса, в вузах республики ведется профессиональная подготовка специалистов для турсферы. С учетом мультипликативного эффекта рост ВРП региона благодаря экокурорту составит 7%, отметил глава республики.

По словам гендиректора НАО "Красная поляна", "Лагонаки" благодаря рекреационным особенностям будет уникальным курортом в мировом масштабе. "В соответствии со стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2035 года предполагается увеличение числа катающихся в два раза. И мы с уверенностью можем сказать, что все новые любители горнолыжного спорта будут вставать на лыжи именно на "Лагонаки". <…> Этот курорт будет находиться вблизи природоохранных территорий, и, развивая проект, мы хотим доказать, что туризм вблизи особо ценных территорий возможен без ущерба для окружающей природы", - сказал Круковский, уточнив, что посещаемость всесезонного экокурорта составит не менее 500 тыс. человек в год.

Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья только для строительства 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий.

С учетом особенностей естественного рельефа местности экокурорт планируется поделить на следующие зоны: зона комфортного катания, учебный склон, спортивный склон, сноу-парк, зона тюбинга, зона трассы беговых лыж, веревочный городок, виа-феррата, нижняя и верхняя деревни. Главный структурный компонент - верхняя деревня, ее создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский.