В чукотском селе Ваеги из-за весеннего половодья подтоплены 12 жилых домов и дорога

ТАСС, 4 июня. Снижение уровня воды зафиксировано на реке Майн в селе Ваеги на Чукотке за прошедшие сутки, подтопленными остаются 12 домов, 50 придомовых территорий и дорога, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"4 июня уровень реки Майн в районе села Ваеги составляет 1031 см (минус 12 см за сутки). Подтоплено 12 жилых домов, в которых проживают 9 человек, из них двое детей, 50 придворовые территории, участок территории центра образования и участок дороги в границах села Ваеги", - говорится в сообщении.

В селе организован пункт временного размещения, однако переехать в него никто из жителей пока не захотел.

Ваеги - национальное село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России, в нем проживают около 400 человек. Населенный пункт практически ежегодно оказывается в зоне подтопления из-за половодья в ближайших реках.