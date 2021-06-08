В ХМАО потушили все лесные пожары

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты потушили все лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона.

По данным властей Югры, утром 7 июня в Югре действовал один локализованный лесной пожар на площади 65 га в Кондинском районе. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры на утро понедельника было зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3 196,01 га.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 8 июня на территории автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 63 лесных пожара общей площадью 3 202,39 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, 8 июня в Югре прогнозируются I-II классы пожарной опасности.

В Югре основные лесные пожары произошли в мае, самая сложная ситуация с ними складывалась в Кондинском районе. Пожары не представляли угрозы населенным пунктам и объектам экономики, в их ликвидации были задействованы три вертолета Ми-8, три самолета Ан-2. Как сообщал журналистам начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй, причиной природных пожаров, возникших на территории региона в 2021 году, стали сухие грозы и неосторожное обращение с огнем.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.