Центральный парк отдыха Екатеринбурга открылся для посетителей после пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге, где в понедельник произошел пожар, открылся и работает в привычном режиме. Об этом сообщила во вторник пресс-служба парка.

Ранее ТАСС сообщал о пожаре в парке - в понедельник спасатели потушили огонь на площади 1 га, здесь загорелись растительность и тополиный пух. Посетители парка были эвакуированы, его закрыли до конца дня.

"8 июня парк открылся в штатном режиме - в 06:00 (08:00 мск). Предусмотрено усиление охраны, постоянное патрулирование и проливка лесных троп. Поливальная машина будет выходить на дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что огонь не задел постройки парка. "Вероятно, все началось с тополиного пуха, которым сейчас обильно покрыта большая часть парка и города в целом. Он мог вспыхнуть как от неосторожного обращения с огнем, так и самовоспламениться - такое случается в условиях повышенной пожароопасности", - сообщили в парке.

Информация о возгорании поступила в 16:51 (14:51 мск) 7 июня. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова через девять минут. В тушении были задействованы пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава.

ЦПКиО им. Маяковского расположен в Центральном районе Екатеринбурга на площади 97 га, 70 из которых - лесной массив. ЦПКиО является крупнейшим парком Екатеринбурга.