Первый еженедельный рейс из Петропавловска-Камчатского вылетел в село Манилы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Еженедельный рейс из Петропавловска-Камчатского в удаленное село Манилы на севере края был выполнен впервые во вторник, сообщается на сайте краевого правительства.

"Рейс будет выполнятся каждый вторник из Петропавловска и среду в обратном направлении. Стоимость тарифа составляет 20,4 тыс. рублей в одну сторону. С сегодняшнего дня жители могут купить один билет и добираться до отдаленных сел без неудобств, связанных с задержкой вылета самолета. Раньше такой стыковочный рейс работал по направлению Петропавловск-Камчатский - Оссора, до Тиличиков люди летели на самолете, затем пересаживались в вертолет", - приводятся в сообщении слова руководителя краевого Минтранса Владимира Каюмова.

В Манилах, Каменском и Тиличиках, расположенных на севере Камчатки, где будет приземляться вертолет, в общей сложности проживают около 2, 2 тыс. человек. Чтобы добраться до населенных пунктов, люди иногда тратят несколько дней из-за сложной транспортной логистики.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили перспективы капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в Тиличиках, так как полоса находится не в самом лучшем состоянии, часто размокает, тем самым ограничивается транспортная доступность, и жители вынуждены целыми неделями сидеть в ожидании благоприятных погодных условий. В ближайшее время должно быть согласовано включение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы на действующем месте в Корфе для того, чтобы расширить погодные условия полетов.