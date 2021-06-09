В Приморье ликвидировали все очаги африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. Последние очаги африканской чумы свиней (АЧС) ликвидированы в Приморском крае, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"С начала года в крае было зарегистрировано 13 случаев АЧС, из них большая часть - в дикой природе. На данный момент все они оздоровлены. Ограничения остаются в Михайловском районе, вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из муниципалитета запрещен", - говорится в сообщении.

В начале 2021 года в Приморском крае из-за миграции дикого кабана африканская чума свиней была зафиксирована в дикой природе Черниговского, Ольгинского районов, Анучинского и Октябрьского округов. Все очаги были ликвидированы к 1 марта, но уже 12 марта вирус снова обнаружили в Михайловском районе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.