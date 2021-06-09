Количество уголовных дел, возбужденных из-за лесных пожаров в Якутии, достигло 11

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственные органы Республики Саха (Якутия) возбудили уже 11 уголовных дел, связанных с возникновением лесных пожаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"Всего по результатам проведенных проверок прокурорами на данном этапе выявлено более 170 нарушений закона о пожарной безопасности в лесах. Принято 140 актов прокурорского реагирования. В том числе по материалам проверок прокуроров возбуждено 11 уголовных дел по фактам лесных пожаров на территориях Томпонского, Усть-Майского, Сунтарского, Нюрбинского, Хангаласского и Верхневилюйского районов", - говорится в сообщении.

В частности, по фактам лесных пожаров на территории Нюрбинского района возбуждено пять уголовных дел по статье 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем"). Также возбуждено уголовное дело о халатности при организации тушения лесного пожара вблизи села Нюрбачан, где площадь пожара составила 200 га, была угроза населенному пункту.

"Проверками прокуроров установлено, что остается на низком уровне оперативность тушения лесных пожаров. Их ликвидация в первые сутки после обнаружения с начала пожароопасного сезона в текущем году составила 9% (в 2020 году - 28%) при среднем показателе по Дальневосточному федеральному округу 79%, основной причиной является несвоевременное привлечение и увеличение сил и средств в зависимости от класса пожарной опасности в лесах и погодных условий", - уточняется в релизе.

На утро среды в Якутии действовало 28 лесных пожаров на площади 9 950 га.