Полиция задержала водителя за экстремальный заезд по Дворцовой площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя машины, который устроил экстремальный заезд по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, он оштрафован, а машина изъята, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сделав серию опасных маневров, он попытался уехать, но <…> был задержан полицейскими у дома 18 по Невскому проспекту. Нарушителем оказался 28-летний уроженец одного из закавказских государств. Автомобиль гонщика с признаками перебивки идентификационных номеров изъят и помещен на спецстоянку для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

В полиции также предоставили видео инцидента, на котором видно, что водитель устроил заезд с дрифтом прямо на площади среди большого количества пешеходов. Инцидент, по данным главка МВД, произошел во вторник около 19:00 мск.

В отделе полиции на задержанного также составили несколько административных протоколов. Мужчина пояснил полицейским, что является владельцем магазина, а заезд устроил для того, чтобы проверить машину, которую только что забрал из сервиса.

Также было установлено, что задержанный ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения и привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения.