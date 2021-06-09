{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создание сети мониторинга в Арктике потребует 1,6 млрд вложений

По оценкам ученых, вероятный ущерб от таяния ледников к 2050 году может достичь 5 трлн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Создание на базе Росгидромета сети мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике потребует 1,6 млрд рублей до 2035 года, сообщила глава Минприроды России Александр Козлов.

"До 2035 года Росгидромету на создание сети мониторинга мерзлоты потребуется 1,6 миллиарда рублей. Планируем зайти в Минфин, как только законопроект пойдет на межведомственное согласование", - сказал он на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По словам Козлова, законопроект о создании системы мониторинга в Арктике уже прошел общественные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.

Министр напомнил, что, по оценкам ученых, вероятный ущерб от таяния ледников к 2050 году может достичь 5 трлн рублей, если не начать принимать активные меры.

Систему мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике планируется создать на базе Росгидромета в два этапа: с 2022 по 2024 год планируют разработать методы и технологии мониторинга, а после 2024 года приступить к непосредственному созданию.

Теги
Россия
На Ямале локализовали первый крупный природный пожар на площади около 58 га
С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировали два очага природных пожаров на площади 59 га
Читать полностью