Создание сети мониторинга в Арктике потребует 1,6 млрд вложений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Создание на базе Росгидромета сети мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике потребует 1,6 млрд рублей до 2035 года, сообщила глава Минприроды России Александр Козлов.

"До 2035 года Росгидромету на создание сети мониторинга мерзлоты потребуется 1,6 миллиарда рублей. Планируем зайти в Минфин, как только законопроект пойдет на межведомственное согласование", - сказал он на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По словам Козлова, законопроект о создании системы мониторинга в Арктике уже прошел общественные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.

Министр напомнил, что, по оценкам ученых, вероятный ущерб от таяния ледников к 2050 году может достичь 5 трлн рублей, если не начать принимать активные меры.

Систему мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике планируется создать на базе Росгидромета в два этапа: с 2022 по 2024 год планируют разработать методы и технологии мониторинга, а после 2024 года приступить к непосредственному созданию.