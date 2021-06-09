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Минобрнауки предложило заключать договоры целевого обучения со студентами для АЗРФ

Это позволит оперативно удовлетворить потребность региона в кадрах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ предлагает рассмотреть возможность заключения договоров о целевом обучении со студентами старших курсов для оперативного удовлетворения кадровых потребностей Арктической зоны РФ (АЗРФ). Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который в среду провел заседание Государственной комиссии по развитию Арктики.

"Минобрнауки России предлагает рассмотреть возможность заключения договоров о целевом обучении со студентами старших курсов", - сказано в сообщении по итогам заседания.

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