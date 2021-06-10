В Кузбассе задержали мужчину, сообщившего о лжеминировании вокзала

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Транспортные полицейские в Кузбассе задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании" железнодорожного вокзала в городе Междуреченске. По сигналу были проведены эвакуация и обследование здания, опасных предметов не обнаружено, возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг на официальном сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность сообщившего о ложном минировании. Полицейские выяснили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на железнодорожный вокзал города Междуреченска и позвонил в полицию с сообщением, не соответствующем действительности", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного мужчины, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.