В Енисейском районе Красноярского края сняли режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный из-за пожарной опасности в лесах Енисейского района Красноярского края, снят. Об этом в четверг сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейска и Енисейского района.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в лесах на территории Енисейского района постановлением администрации района <...> отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах", - сообщили в ЕДДС.

Режим ЧС был введен 2 июня. В районе горели старые шелкопрядники. Такие деревья сухие, они быстро загораются от молний. Ситуация осложнялась усилением ветра, а также тем, что пожары были в труднодоступных, болотистых местах.

По оперативной информации лесопожарного центра на 12:00 (08:00 мск) четверга, на территории края действуют восемь лесных пожаров на площади 74,5 га.