Жилой район в Белогорске обесточен после града

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июня. /ТАСС/. Град стал причиной отключения электроэнергии во втором по численности городе в Амурской области Белогорске. Без света остались жители микрорайона Транспортный и жители домов по улице Победы и одного дома по улице Ленина, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Из-за прошедшего града, по оперативным данным, полностью обесточен микрорайон Транспортный и дома по улице Победы и дом 71 по улице Ленина. Количество потребителей, оставшихся без света, уточняется", - сказали в мэрии.

Глава города Станислав Мелюков в своем Telegram-канале сообщил, что в одном из районов города с теплицы сорвало крышу, град побил в ней насаждения. Есть информация о перевернувшейся остановке, поваленных деревьях. "Обошлось без пострадавших", - отметил мэр Белогорска.

По данным синоптиков, в Белогорске днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, дождь.

Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области. Он находится в 130 км от Благовещенска и является крупным транспортным узлом Транссибирской магистрали.