В Нижнем Новгороде вручили первые медали в честь 800-летия города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Церемония вручения первых медалей "В память 800-летия Нижнего Новгорода" прошла в субботу в усадьбе Рукавишниковых, передает корреспондент ТАСС.

"Эта награда была учреждена указом президента Российской Федерации совсем недавно, 29 марта 2021 года. Это событие еще раз подтверждает то огромное значение, которое имеет наша область и наш город. Нижний Новгород стал лишь четвертым городом страны, после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в честь юбилея которого учреждена медаль указом президента", - сказал на церемонии вручения губернатор Глеб Никитин.

По его словам, историю России невозможно представить без Нижнего Новгорода. Свой вклад в развитие страны в разные эпохи внесли нижегородские воины, религиозные подвижники, изобретатели, купцы, ученые и спортсмены, простые труженики, отметил Никитин. "Среди тех, кого мы сегодня чествуем, отдельные слова признательности заслуживают нижегородцы - участники Великой Отечественной войны, те люди, без которых не было бы нашей страны. Также мы благодарим тех, кто внес важный вклад в ветеранское движение <...> Сегодня мы в очередной раз говорим сердечное спасибо нашим врачам и медицинским работникам, труд которых всегда, особенно в последнее время, требовал героизма", - сказал Никитин.

Памятные медали в субботу были вручены 17 нижегородцам. Среди них - ветераны Великой Отечественной войны Борис Луканов, Евгений Макаров, Александр Шевченко, художественный руководитель детского театра "Вера" Вера Горшкова, бывший спикер заксобрания региона, депутат Госдумы четвертого и пятого созывов Анатолий Козерадский и другие.

Медалью награждаются нижегородцы - участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны, труженики тыла, работавшие в Горьком (сейчас - Нижний Новгород) в годы войны не менее шести месяцев, а также жители, внесшие значительный вклад в развитие города.

Медаль диаметром 32 мм выполнена из латуни. На лицевой стороне изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней, справа от нее находится изображение собора Александра Невского, слева - изображение Михайло-Архангельского собора. В верхней части медали по окружности располагается надпись "В память 800-летия Нижнего Новгорода". На реверсе медали изображен герб Нижнего Новгорода, слева от него лавровая ветвь, справа - дубовая, под гербом располагаются цифры 1221-2021.