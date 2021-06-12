Инклюзивная парусная регата "Паруса духа" собрала 150 участников и гостей на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Почти 150 человек собрались в субботу на инклюзивной парусной регате "Паруса духа" в городе Заречном Свердловской области, в ней на равных состязались люди с ограниченными возможностями здоровья, профессиональные яхтсмены, атомщики и многие другие. Об этом сообщила ТАСС менеджер по информационной работе АНО "Белая трость" Анна Семилетова.

"Около 150 человек [собрало мероприятие]", - сообщила она. В группе Белоярской АЭС, при поддержке которой прошли "Паруса духа", во "ВКонтакте" уточнили, что в самой регате приняло участие более 30 человек, из них 15 человек с инвалидностью.

Семилетова отметила обширность программы в этом году - участники также соревновались в перетягивании каната, играли в дженгу "вслепую", детскую рыбалку с закрытыми глазами, волейбол "сидя". Кроме того, в этот день на площадке для гостей было организованы различные инклюзивные мастер-классы.

"Мы все социализируемся, все развиваем новые способности - и директор АЭС, и мэр города, и слепой человек, и артисты, и депутаты. Обязательно наблюдайте за тем, какие мы разные, и замечайте таланты других людей. Когда мы видим чужие таланты, мы открываем что-то новое в себе, в этом смысл нашего сегодняшнего взаимодействия", - процитировали в сообщении БАЭС создателя и идеолога "Парусов духа", руководителя АНО "Белая трость" Олега Колпащикова.

В 2021 году проекту, который проводится по инициативе АНО "Белая трость", исполняется 10 лет, поэтому организаторы решили провести мероприятия в четырех городах присутствия АЭС - Заречный (Белоярская АЭС), Балаково (Балакосккая АЭС), Волгодонск (Ростовская АЭС), Калининград (Балтийская АЭС). Как уточняется на сайте "Белой трости", в Балакове Саратовской области регата пройдет 19 июня, в Калининграде - ориентировочно 11-12 июля, в Волгодонске событие прошло 8 июня. С 2011 года участники экспедиций и регат "Паруса духа" формируют инклюзивную культуру, используя спортивные и туристические активности. В рамках регат и экспедиций формируются инклюзивные команды из людей с инвалидностью и представителей других социальных групп. Благодаря активностям под парусом активизируется инклюзивное взаимодействие между всеми участниками, проявляются особые таланты и способности, которые скрыты в каждом члене экипажа яхты.