Севастополь отпраздновал День России парадом оркестров и свето-пиротехническим шоу

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Парад, в составе которого прошли семь оркестров из разных регионов России, и первое в Севастополе свето-пиротехническое шоу состоялись в субботу в честь Дня России.

"Марш-парад прошел в рамках IV Всероссийского фестиваля военных оркестров войск Национальной гвардии Российской Федерации "Всегда на страже - 2021". По улице Ленина (одной из главных в городе - прим. ТАСС) прошли семь оркестров. Шесть коллективов - участники фестиваля, представляющие разные регионы, от Севастополя до Дальнего Востока. Также изъявили желание принять участие в мероприятии музыканты Черноморского флота", - рассказали ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

В течение 45 минут музыканты прошли несколько кварталов до площади Нахимова, исполняя патриотические песни, известные музыкальные композиции, гимн России и гимн города "Легендарный Севастополь". Чтобы коллективы не заглушали друг друга, парадные расчеты двигались с интервалом в несколько минут.

После первой части программы все семь коллективов выстроились на площади Нахимова, где образовали сводный оркестр, которым по очереди управлял каждый из семи дирижеров. Позднее вместе с городскими творческими коллективами они приняли участие в праздничном концерте. Вся программа длилась около двух часов.

Когда стемнело, над Севастопольской бухтой началось свето-пиротехническое шоу, в Севастополе оно проходило впервые. Программа была посвящена истории Крымского полуострова и сопровождалась музыкальными произведениями разных эпох.

Программу открыло водно-лазерное шоу: пожарно-спасательные суда создали водяную завесу высотой до 15 м, на поверхности которой появлялись узнаваемые образы легендарного Севастополя. Затем начался пиро-музыкальный спектакль - создавался эффект появления моста, который "соединил" берега Севастопольской бухты, он стал символом единства прошлого, будущего и настоящего. Завершилось шоу фейерверком в цветах российского государственного флага.