Участники форума "Таврида" отметили День России праздничным концертом и хороводами

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в субботу отпраздновали День России, они водили хороводы вокруг арт-объектов, также прошел концерт, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Участники образовательного заезда "Мир, любовь и роботы" - всего более 200 человек - организовали хоровод на площадке "Тавриды" в Крыму. Его одновременно провели на центральном круге и рядом с арт-объектами "Маяк" и "Человек, смотрящий в море", который, уже по традиции, облачился в триколор в честь праздника", - рассказали в пресс-службе.

Также команда "Тавриды" поздравила жителей страны праздничным концертом. Прямая трансляция с мероприятия, организованного на площадке арт-кластера в Крыму, прошла в социальных сетях проекта. Финальной точкой программы стал праздничный фейерверк.

Тем временем на Красной площади в Москве резиденты арт-кластера "Таврида" исполнили гимн России вместе с хором участников проекта "Большая перемена" и звездами российской эстрады, к акции присоединились Тамара Гвердцители, Александр Розенбаум, Олег Газманов и Лариса Долина.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год.