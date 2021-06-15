В Ингушетии проводят конкурс лучшего приусадебного участка на гранты главы региона

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. Конкурс на лучший приусадебный участок впервые проводят в Ингушетии по инициативе главы региона. Победители конкурса получат гранты из резервного фонда правительства региона на суммы в 1 млн рублей, 500 и 300 тыс. рублей для развития собственного хозяйства, рассказал ТАСС глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Я объявил конкурс на самый лучший приусадебный участок. Занявший первое место получит 1 млн рублей, второе - 500 тыс. и третье - 300 тыс. рублей, а после уже мы выделим гранты на 50 тыс. рублей. Чтобы люди занялись хотя бы для себя сельским хозяйством, чтобы не порастали бурьяном земельные участки, это поможет приучить детей, подрастающее поколение к труду", - сказал Калиматов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, дальше к работе во всех муниципалитетах приступает специальная комиссия, которая в два этапа определит 13 лучших из представленных проектов.

"На первом этапе, который продлится до 31 июля, пройдет отбор претендентов на включение в шорт-лист конкурса. Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства. И уже на втором этапе выявятся победители проекта, итоги будут подведены 31 августа", - сказали в пресс-службе, добавив, что участником конкурса может стать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство.

В новость была внесена правка (9:28) - уточняется сумма грантов в цитате