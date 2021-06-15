В Челябинской и Курганской областях ограничили движение грузовиков

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Движение тяжеловесного транспорта временно ограничили на трассах в Челябинской и Курганской областях из-за жары свыше 32 градусов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ "Упрдор "Южный Урал" от 15 июня.

"В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше 32 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения в Челябинской и Курганской областях 15 июня с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск)", - отметили в сообщении.

Уточняется, что ограничение действует на участках дорог А-310; Р-254; Р-354.

Подрядным организациям поручили совместно с ГИБДД осуществить распорядительно-регулировочные действия и организовать пролив проезжей части.

По данным синоптиков, во второй половине дня 15 июня в южной половине региона ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 37 градусов.