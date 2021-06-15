В Поморье на конференции по развитию автотуризма в Арктике создадут дорожную карту отрасли

ТАСС, 15 июня. Участники конференции по развитию автотуризма в Арктической зоне России "Заповедные земли Русского Севера", открывшейся во вторник в Каргополе Архангельской области, по итогам работы площадок сформируют дорожную карту будущего этой отрасли. Об этом на панельной дискуссии сообщила замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Татьяна Меньшикова.

"Результатом будет дорожная карта, план мероприятий с федеральной поддержкой. Давайте вместе развивать туризм", - сказала она.

На конференции эксперты в области дорожного строительства, туризма и смежных с ним областей обсудят координацию работы по созданию комфортной придорожной инфраструктуры. Как рассказал замначальника управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Михаил Коновалов, к концу 2021 года планируется внести в правительство поправки в закон об автомобильных дорогах, который позволит готовить площадки и съезды для создания многофункциональных зон (МФЗ) придорожного сервиса за бюджетные средства. Уже готовые территории будут представлять инвесторам для формирования на них заправочных станций, придорожных кафе, туалетов, стоянок и прочего. Как подчеркнул Коновалов, на сегодняшний день законодательство не предусматривает подобных мер поддержки, за исключением газозаправок, которые идут по линии Минэнерго страны.

"Если брать генсхему относительно Архангельской области, то предусмотрено три зоны по МФЗ. Это касается трассы М-8 "Холмогоры" и А-215, дорога соединяющая Лодейное Поле и Наволок. Возвращаясь к вопросу возможности, что могут построить дорожники, эти зоны определены для перспективного развития. Росавтодором проведена работа по определению мест, где таких зон не хватает. Эти зоны мы предлагаем к рассмотрению для инвесторов, где возможно размещение таких объектов", - сказал Коновалов.

Участники пленарного заседания отметили, что в Архангельской области - ближайшей точки российской Арктики, есть сложности с дорожной сетью при поездке на автомобиле из Москвы. К некоторым объектам в летний период невозможно подъехать, и доступными для обычных автомобилей они становятся только в зимний период. По словам зампредседателя правительства Архангельской области Ивана Дементьева, власти также стараются развивать дороги в регионе с учетом привлекательности туристических направлений. Сейчас в области создается "транспортный каркас", в который вошли в том числе автомобильные дороги в сторону Онеги, Пинежья и Котласа.

"У нас очень много дорог, кроме того, у нас богатая история, культурное наследние. Есть множество замечательных локаций, которые будут интересны для посещения как российскими, так и зарубежными туристами. <…> Для нас сегодня особенно значимо при планировании развития придорожной инфраструктуры, автомобильной сети учитывать мнение профессионального сообщества, которые предметно занимается вопросами автотуризма, с тем, чтобы при планировании объектов капремонта, реконструкции, текущего ремонта дорог учитывать потребности автомобильных туристов", - сказал журналистам по итогам панельной дискуссии Иван Дементьев.

Автомобильный туризм в Поморье

По словам Татьяны Меньшиковой, в период председательства России в Арктическом совете Ростуризм запланировал несколько крупных международных событий, связанных в том числе с направлением автомобильных путешествий. Впервые в России пройдет фестиваль кэмперов и караванеров, в рамках которого Архангельская область также сможет принять иностранных гостей.

"Россия впервые будет принимать это мероприятие. Сейчас идет обсуждение: это будут "Лужники" или ВДНХ. Буквально на днях мы получили от администрации президента подтверждение, что единым оператором будет [Фонд] Росконгресс, для нас это очень хорошо, потому что это мероприятие получит новый уровень", - отметила представитель Ростуризма.

Меньшикова также добавила, что по инициативе Ростуризма сформирован технический комитет "Туризм и сопутствующие услуги", где планируется разработать стандарты для каждого вида туризма, в том числе для автодорожного. На этой платформе будут обсуждаться проблемы определения кемп-стоянок, условия их строительства, формирование списка требований к оказанию придорожных услуг.

"Прошу обратить внимание - это не зарегулировать отрасль, это помощь в работе в одном правовом и информационном поле, чтобы мы не получили обратный эффект. Потому что должна быть определенная система, определены требования, нормы, качество, сертификация, что последует в будущем. Это огромная работа, которая требует компетенций регионов. Мы открыты на сегодняшний день к диалогу", - добавила Татьяна Меньшикова.