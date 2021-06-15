Эксперт: продвижение произведенной КМНС продукции за рубежом возможно через маркетплейсы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Продвижение традиционной продукции, произведенной представителями коренных малочисленных народов Севера (КМНС), на международном рынке необходимо осуществлять через маркетплейсы. Для этого могут использоваться как существующие платформы, так и новые ресурсы, такое мнение высказал координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Арктической продукции [нужно] выходить на крупный международный маркетплейс. <…> В принципе создание такого маркетплейса для арктической продукции тоже возможно. <…> Необходимо начинать работать с большими международными маркетплейсами", - сообщил он на круглом столе, посвященном реализации программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

По мнению Воротникова, продвижение необходимо осуществлять на существующих международных платформах. Тем не менее, может быть создана специальная российская платформа, но, по мнению эксперта, она не позволит экспортировать продукцию за границу. "В общем-то у ПОРА есть достаточно большой опыт. Мы делали в свое время платформу по подготовке стратегии развития Арктики до 2035 года", - пояснил он.

К традиционной для КМНС продукции относятся изделия из бивня мамонта, клыка и зуба моржа, рога северного оленя, китового уса, а также изделия из кожи и меха с использованием национальных видов вышивки и аппликации, меховой мозаики, оплеток, опушек, продержки ремешков, вышивки оленьим волосом, бисером, с подкраской, использованием декоративных швов и оплеток, фурнитуры из кости, рога и металлической.

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в России насчитывается 42 таких народа численностью более 250 тыс. человек, свыше половины из них проживают в Арктической зоне. Самый многочисленный народ - ненцы - насчитывает 44 тыс. человек, эвенки - 37 тыс., ханты - 30 тыс. К исчезающим этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся, в частности, энцы, которых насчитывается не более 200 человек, и водь - менее 100.