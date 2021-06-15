Полную версия "Яндекс.Переводчика" на якутском выпустят к 100-летию республики в 2022 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Релиз полной версии сервиса "Яндекс.Переводчик" на якутском языке запланирован в 2022 году, когда будет отмечаться 100-летие образования Якутской АССР. Об этом во вторник на проходящем в Рязани Межрегиональном форуме по вопросам развития культуры сельских территорий сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин.

"В 2020 году усилиями специалистов компании "Яндекс" и Национальной библиотеки Якутии якутский язык был включен в "Яндекс.Переводчик". Реализация проекта позволяет популяризировать документальное наследие народов Якутии по всей планете, уберет существующие языковые барьеры. Релиз полной версии официального переводчика якутского языка в "Яндекс.Переводчике" запланирован на 2022 год к 100-летию образования Якутской АССР", - сказал Левочкин.

Он также отметил, что в республике ведется работа по созданию единого электронного пространства знаний. Так, в 2022 году на базе Национальной библиотеки Якутии будет создан Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии - лаборатория, укомплектованная оборудованием для оцифровки объектов книжных, архивных и музейных фондов на различных носителях. Стоимость реализации проекта составит около 32 млн рублей.

По данным переписи населения 2010 года, якутским языком владеют более 450 тыс. человек, проживающих в основном на территории Якутии. Как сообщалось ранее, для запуска сервиса переводов на якутском было собрано около 50 тыс. фраз и их переводы на русский. Якутский язык наряду с русским является официальным языком Республики Саха (Якутия) и относится к тюркской семье языков, в которой образует отдельную ветвь.

15 июня в Рязанской области начал работу межрегиональный форум по вопросам развития культуры сельских территорий, организованный в числе мероприятий нацпроекта "Культура". В нем принимают участие представители Совета Федерации, Госдумы, Минкультуры РФ и 76 субъектов страны. На форуме будет представлено более 20 докладов о развитии сферы культуры села и малых городов в ходе национального проекта "Культура".