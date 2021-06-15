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Власти Челябинска ввели особый противопожарный режим

На период действия режима запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"На период действия особого режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ", - сообщили в администрации.

Власти города поручили главам районов проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки и очагов возгораний, а также принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий внутригородских районов.

"Также необходимо проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, организовать дополнительные временные противопожарные полосы", - отметили в пресс-службе.

Руководителям предприятий, организаций, садовых товариществ рекомендовано организовать контроль за исполнением запрета на разжигание костров, поджигание пуха и пала сухой травы.

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