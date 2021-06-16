Новое судно начнет работать на переправе к рыболовецкому поселку на Камчатке в 2023 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Новое судно заменит электроход "Капитан Драбкин", который уже более 40 лет работает на протоке Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатки, в 2023 году, сообщается на сайте краевого правительства.

"Мы проводим процедуру размещения заказа. Нам уже довели средства на 2021, 2022 и 2023 годы, соответственно, сдача по контракту запланирована на 1 марта 2023 года, но возможно работы будут выполнены раньше - в конце 2022 года. Таким образом, в 2023 году на переправе в Усть-Камчатске начнет работать новое судно", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Поселок Усть-Камчатск - крупный рыболовецкий поселок на Камчатке, в котором проживает около 4 тыс. человек. Расстояние от Петропавловска-Камчатского до населенного пункта - около 700 км. На переправе в поселке с 1980 года работает паром "Капитан Драбкин".