Финансирование проектов ТОС в Хабаровском крае увеличат вдвое в 2022 году

ХАБАРОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае в два раза увеличат финансирование проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на 2022 год - до 200 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в среду.

"Финансирование проектов территориальных общественных самоуправлений на следующий год увеличиваем в два раза, до 200 млн рублей. Об этом решении я рассказал на встрече с лидерами ТОС в Хабаровском районе. <…> Напомню, что в этом году мы уже увеличивали выделяемую на гранты сумму с 75 до 100 млн рублей. Отклик у людей очень хороший. Они готовы объединяться и делать лучше условия, в которых живут", - написал Дегтярев.

Сейчас в Хабаровском крае насчитывается 1 020 таких самоуправлений, объединяющих почти 180 тыс. человек. В этом году на средства краевого бюджета, собственные деньги граждан и с муниципальным софинасированием будут реализованы более 200 инициатив, добавил Дегтярев. Это детские и спортивные площадки, ремонт тротуаров, установка освещения, реставрация мемориалов, устройство площадок для сбора мусора. Как сообщили в краевом правительстве, помимо направленных краем, в 2021 году объем выделенных на проекты средств граждан превысил 70 млн рублей, со стороны муниципальных образований края было выделено более 6 млн рублей.

По данным краевого правительства, количество ТОС в крае увеличивается, за год их стало больше более чем на 200. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Хабаровского края, наибольшую финансовую поддержку из регионального бюджета в этом году получили ТОСы района имени Лазо. ТОС реализуют свои проекты также в Хабаровском и Комсомольском районах. С краевым участием будут реализованы проекты в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском, Бикинском, Аяно-Майском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Нанайском, Охотском, имени Полины Осипенко районах. Также поддержку получили ТОСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.